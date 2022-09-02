إيران: أرسلنا ردنا بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، أن طهران أرسلت ردها على مقترحات الولايات المتحدة على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان على تلغرام، إن "الرد أُرسل إلى الاتحاد الأوروبي بعد فحصه بعناية"، وأضاف: "الرد له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات."

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي للتعليق.

في أوائل أغسطس/ آب، أرسل مسؤولو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران ما وصفوه بـ"النص النهائي"لاتفاق يهدف إحياؤه للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وتبادلت إيران والولايات المتحدة منذ ذلك الحين الردود على النقاط العالقة من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، المعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، مجددا هذا الأسبوع، إن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في إيران يجب إغلاقه قبل العودة إلى الاتفاق النووي.

وقد يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق شهورًا إذا وقع الطرفان على إحياءه.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لشبكة CNN ، الأسبوع الماضي، إن منظمته لن تغلق التحقيق ما لم تتلق أجوبة من إيران.

وقال عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، إن إيران تسعى أيضا إلى "نص أقوى بشأن الضمانات"، دون أن يوضح على وجه التحديد نوع الضمانات.