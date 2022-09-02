كوشنر: ما فعله محمد بن سلمان والعاهل السعودي غير العالم بشكل دراماتيكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، أن ما فعله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبدالعزيز في محاربة التطرف "غير العالم بشكل دراماتيكي".

وتطرق كوشنر، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، إلى علاقته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حينما كان مستشارًا للرئيس الأمريكي السابق، وكذلك إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وردا على سؤال عن مدى ارتياحه في حضرة محمد بن سلمان، قال كوشنر: "مرتاح جدا". وعما إذا كان فكر في مقتل خاشقجي ودور ولي العهد، قال كوشنر إنه "كان هناك الكثير من التفكير بكل وضوح وكتبت عنه في مذكراتي"، مشيرا إلى أنه كتب أيضا عن مناقشاته مع الأمير محمد بن سلمان حول هذا الموضوع في مذكراته.

وأضاف: "لكن مهمتنا هي تمثيل مصالح أمريكا في المنطقة، وإذا نظرت إلى أكبر قضية في عام 2016، كان لدى تنظيم داعش دولة خلافة بحجم أوهايو وكان يذبح الصحفيين ويقتل المسيحيين".

وأشار كوشنر إلى أنه كتب في مذكراته Breaking History عن الجدل الذي دار في البيت الأبيض حول زيارة ترامب الخارجية الأولى إلى السعودية، وقال إن "الناس في البداية اعتقدوا أنهم لن يغيروا أساليبهم، وأن هناك الكثير من التسامح أو حتى التشجيع للتطرف الإسلامي، وبعض الدعاة كانوا يذهبون إلى دور العبادة لدفع الشباب نحو التطرف".

وأضاف: "لكن العمل الذي قام محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان لتطهير المساجد ومحاولة التخلص من بعض هذه العناصر السيئة ومحاربة التطرف الإسلامي غير العالم بشكل دراماتيكي وجعلنا جميعا أكثر أمانا".