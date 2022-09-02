تعليق الملاحة في مضيق البوسفور.. والسلطات التركية تصدر بيانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات التركية، يوم الخميس، تعليق حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.

وقالت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية، في بيان، إن "سفينة شحن تحمل اسم (لادي زهما) جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأضافت المديرية: "توجهت سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 173 مترا، وتم تعليق حركة السفن في المضيق".​​​