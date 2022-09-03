دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت سفارة الكويت لدى القاهرة أنها تتابع منذ اللحظات الأولى حادثة الاعتداء على مواطن في مصر، مشيدة بجهود السلطات الأمنية المحلية وقدرتها على ضبط المتهمين بـ"سرعة"، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن سفير البلاد لدى القاهرة، غانم صقر.

وقال صقر إن السفارة تتابع منذ "اللحظات الأولى" وضع المواطن الذي تعرض لاعتداء في القاهرة، وعملية تقديم الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة مجريات التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم من جانب السلطات المصرية.

وأكد السفير الكويتي لدى القاهرة أن حالة "المواطن مستقرة" لافتًا إلى احتمالية مغادرته المستشفى في وقت لاحق السبت.

وأشاد صقر بجهود قوات الأمن في مصر على سرعة إلقائها القبض على المتهمين، وتقديمهم للعدالة والتعاون مع السفارة.

وكان قد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وقد قام بعضهم بالاعتداء على شخص بعنف، وأشار مغردون إلى أن المُعتدى عليه كويتي الجنسية.