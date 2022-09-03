تركيا توقف برلمانية بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الجمعة، توقيف سمرا كوزال، النائب في البرلمان التركي عن ولاية ديار بكر، وذلك بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح".

جاء ذلك في تغريدة نشرها صويلو على تويتر، ونقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية حيث أوضح: "الاستخبارات وقوات الأمن ألقت القبض على كوزال وفي حوزتها جواز سفر مزور أثناء توجهها إلى ولاية أدرنة المحاذية للحدود اليونانية والبلغارية، برفقة مهرب مهاجرين وشخص يروج للتنظيم الإرهابي (بي كي كي)".

وذكرت الأناضول في تقريرها: "كانت قد رُفعت الحصانة البرلمانية عن كوزال في مارس/ آذار الماضي بتصويت في البرلمان بعد انتشار صورها في الصحافة مع إرهابيين من ’بي كي كي‘ مقتولين، وتقريرين عنها حول ’انتمائها إلى تنظيم إرهابي مسلح‘".