دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التهمت النيران سيارة سائق الرالي السعودي، يزيد الراجحي، خلال سباق "باها" في بولندا، السبت، في حين خرج المتاسبق السعودي وشريكه في القيادة بسلام، وفق فيديو على صفحة فريقه الموثقة.

ونشرت صفحة "Yazeed Racing أبطال العالم" تغريدة على تويتر جاء فيها: "الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى... ولله الحمد خروج كابتن يزيد الراجحي ومايكل اور في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف"، حسب قول الفريق.

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو يُظهر التهام النيران لسيارة المتسابق السعودي.

من جانبه، وثق الراجحي لحظة احتراق سيارته عبر صفحته على "تيك توك"، وفق ما نشرته صفحة فريقه على تويتر.