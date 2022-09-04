دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة سابقة نشرها عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي عبر فيها عن تحليله الشخصي للسبب وراء تحرك امريكا وقبول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في مايو/ أيار 2021.

وقال النفيسي في تغريدته التي أثارت تفاعلا حينها ويم تداولها حاليا: "بدأت تتسّرب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو (على عجل) بقبول وقف إطلاق النار.. تركيا وباكستان طلبا من الأردن والعراق استخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح الجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية.. بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك فقبلوا على عجل أن يتوقفوا"..

وتواصلت CNN بالعربية حينها مع السلطات الأردنية والعراقية للحصول على تعليق حول هذه التقارير دون رد.

وفي سياق منفصل كان النفيسي قد أثار تفاعلا مؤخرا بمقارنة بدو الجزيرة العربية بالفلسطينيين، جاءت خلال مقابلة مع صحيفة القبس الكويتية، قال فيها: "(الفلسطينيون) يعرفون كيف يعيش فأنت لا تضحك على- مو بدو مثل الجزيرة العربية ما عنده ولاءات مثل البدو لا أبدا، الشعب الفلسطيني شعب تقريبا أوروبي يعني.." مضيفا: "يعني أعلى مستوى تعليم في الشعوب العربية هو الشعب الفلسطيني الكوادر الفنية من أطباء ودكاترة وكذا وكذا.."