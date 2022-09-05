السعودية.. رسالة من رئيس الصين إلى الملك سلمان حول العلاقات "الوطيدة" وإكسبو 2030

الشرق الأوسط
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السعودية.. رسالة من رئيس الصين إلى الملك سلمان حول العلاقات "الوطيدة" وإكسبو 2030
Credit: Lintao Zhang / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حول "العلاقات الثنائية" بين البلدين وأعرب فيها عن دعم بكين لملف استضافة السعودية لإكسبو 2030.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الملك سلمان تلقى رسالة من بينغ تسلمها نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله سفير الصين لدى البلاد.

وتعلقت الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي وُصفت بـ"المتينة والوطيدة" في الرسالة، وسبل "دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة"، وفقا لواس.

وتضمنت الرسالة أيضا إعراب الرئيس الصيني عن دعم بكين لطلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.

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