القدس (CNN) – قُتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، الإثنين، وفق ما قالته وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاء في بيان الصحة الفلسطينية: "استُشهد طاهر محمد زكارنة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قباطية"، جنوب جنين، وأشارت إلى أنه نقل إلى المستشفى جراء إصابته برصاصة في الرأس وأخرى في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق، "ما أدى إلى استشهاده"، حسب قول وزارة الصحة الفلسطينية.

بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى أنشطة لمكافحة الإرهاب في بلدة قباطية الإثنين، نفذتها قوات الجيش وأجهزة الأمن وحرس الحدود.

وقال الجيش في بيانه: "نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن وحرس الحدود أنشطة لمكافحة الإرهاب في مدينة جنين ببلدة قباطية واعتقلت خمسة مطلوبين مشتبه بهم بأنشطة أرهابية، وخلال النشاط، تم التحريض على أعمال شغب عنيفة، وسارع المخربون لإلقاء الحجارة والأجهزة المتفجرة والمولوتوف على القوات وسُمع دوي الرصاص في المنطقة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي قائلا: "رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي، وتم تحديد الضربات"، وفقا للبيان.