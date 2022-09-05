يحمل اسم ملك.. تداول صورة أول جواز سفر سعودي بعد 96 عاما على إصداره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية صورة قال إنها لأول جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد (السعودية حاليا) يحمل اسم الملك الراحل، فيصل بن عبدالعزيز، الذي اغتيل عام 1975.

وشارك المركز متابعي صفحته الموثقة على تويتر تغريدة تضمنت الصورة وعلق عليها بالقول: " في مثل هذا اليوم قبل 96 عامًا، بتاريخ ٢٧-٢-١٣٤٥هـ/٤-٩-١٩٢٦م، أُصدر في مكة المكرمة أول جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها باسم الأمير فيصل بن عبد العزيز، نائب الملك في الحجاز آنذاك".

وأردف المركز بالقول: "صُرّح للسفر به إلى مصر، وهولندا، وإنجلترا، وفرنسا. وهو محفوظ ضمن مقتنيات مركز الملك فيصل"، حسب المركز.

ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كان قد تأسس عام 1983، بعد 8 سنوات من اغتيال الملك، وقد أسسته مؤسسة الملك فيصل الخيرية، حسبما جاء على موقعه الرسمي.

وأشار المركز إلى أن هدفه هو " مواصلة الرسالة السامية للملك الراحل لنقل المعرفة بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم".

يذكر أن الملك فيصل هو ثالث ملوك السعودية بعد الملك المؤسس، عبدالعزيز، والملك سعود، وتولى الحكم في عام 1964.