دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو متداول في السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجماعي بعد ظهور معلم يلعب "البلوت" مع تلاميذ في إحدى المدارس، في حين رد المعلم على الجدل المثار وأوضح الموقف بأنه شارك التلاميذ اللعب أثناء الاستراحة.

ويظهر الأستاذ في المقطع وهو يشارك تلاميذه اللعب بينما يقوم أحدهم بتصويره، وقد شمل المقطع صورة عن إنذار قيل إنه وُجه للمعلم نتيجة هذه الممارسة، لم يتسن لـCNN التأكد من صحته.

وتواصلت CNN بالعربية مع المعلم عبر حسابه على موقع تويتر ورفض التعليق على الموضوع قبل إنهاء الإجراءات الخاصة به.

وكتب المعلم عبر صفحته على موقع تويتر تعليقا على المقطع قال فيه: "كانت فسحه والكل في الساحه وكنت ادور على الفصول عشان اتاكد ان الكل نزل للساحه ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبه وتصور المقطع ونزل في اكثر من مكان ولما نزلته في حسابي فجأه الكل يتكلم عنه ووصل ترند"، حسب قوله.

وطالب عدد من المغردين بفصل الأستاذ في حين اعتبر آخرون أن تصرفه محاولة للتقرب من الطلاب ومشاركتهم الألعاب التي يحبونها.