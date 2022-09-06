دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حث زعيم التيار الصدري الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، على المحافظة على "السلم والسلام في زيارة الأربعين لهذا العام"، وهي المناسبة التي يقوم فيها الشيعة بإحياء ذكرى مرور 40 يومًا على ذكرى مقتل الحسين بن علي، وتتزامن هذا العام مع منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال الصدر: "هناك جهات تريد زرع الفتنة.. فنرجو تضييع الفرصة على مبغضي هذه الزيارة... وخصوصا إن هذه الزيارة غالبا ما تكون عامة وغير منحصرة بالزوار العراقيين، مما يعني أهميتها من جهة وخطورتها من جهة أخرى".

وأضاف الصدر، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: "كل من تصدر منه إساءة أو عنف أو أذى أو احتكاك أو أي شيء من هذا القبيل فإننا براء منه، ويجب إبلاغ الجهات المختصة لتقوم بواجبها تحت طائلة القانون لا غير".

وتابع بالقول: "بل ومن أساء لكم.. فلا سبيل إلا التجهيل أو الإبلاغ عنه، ولا يحق لأحد الرد على الإطلاق، فجميعنا نريد خدمة الإمام الحسين عليه السلام لا التفريط بالشعائر والمقدسات ولا بالسلم الأهلي، ولن نرضى بإعادة أحداث الزيارة الشعبانية ولا مثيلاتها مهما كان".

وأكد الصدر أن العراق "أمانة في أعناق الجميع بلا استثناء"، ودعا سرايا السلام والحشد الشعبي وكل الفصائل المسلحة على "عدم التدخل" وترك الأمر "للقوات الأمنية الأخرى".