قصف مطار حلب الدولي.. و"أجنحة الشام" تحول رحلاتها إلى دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، عن تعرض مطار حلب الدولي لقصف بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء القصف، بينما نادرًا ما تعترف إسرائيل بشن غارات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 20:16 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفًا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".

في الوقت نفسه، أعلنت شركة طيران "أجنحة الشام" السورية عن تحويل كافة رحلاتها من مطار حلب إلى مطار دمشق الدولي "بسبب الظروف الحالية".

وقالت الشركة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنه "سيتم توفير خدمة الباص (الحافلة) المجانية من حلب إلى مطار دمشق وبالعكس. وسيتم التواصل مع المسافرين لتزويدهم بكافة التفاصيل".