دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حكمت محكمة إيرانية بالإعدام على امرأتين بتهمة "الإفساد في الأرض"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فيما رأت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن الأحكام مرتبطة بـ"التوجه الجنسي" للمرأتين.

وأشارت العفو الدولية إلى أن إحدى المحكوم عليهما بالإعدام هي زهرة صديقي همداني ناشطة في مجتمع "الميم"، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المرأة الأخرى في القضية نفسها تدعى إلهام جوبدار.

واتهمت السلطات الإيرانية الاثنتين بـ"الاتجار بشابات" في محافظة أذربيجان الغربية ومناطق أجزاء أخرى من البلاد لم تحددها، بحسب تقرير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان: "نعرب عن غضبنا حيال إصدار السلطات الإيرانية أحكام إعدام بحق المدافعة عن حقوق مجتمع الميم زهرة صديقي همداني وامرأة أخرى هي إلهام جوبدار بتهمة (الإفساد في الأرض)".

وأضافت المنظمة: "نخشى أن الإدانات والأحكام تستند إلى أسباب تمييزية. يبدو أن الأحكام مرتبطة بالتوجه الجنسي الحقيقي أو المتصور للمرأتين أو هويتهما الجندرية، وبالنسبة إلى زهرة صديقي همداني، بنشاطها السلمي في مجال حقوق مجتمع الميم".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى "إلغاء الإدانات وأحكام الإعدام فورًا والإفراج عن زهرة صديقي همداني وإلهام جوبدار".