دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الإسلامي، أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالمملكة العربية السعودية تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد مقابلة أجراها تحدث فيها عن العورة وعد ثبوت صيام 6 أيام من شوال.

وقال الغامدي في المقابلة التي أجراها على قناة روتانا خليجية، الاثنين: "حديث الفذ عورة، هذا حديث ضعيف عله أبوحاتم وابن القطام باضطراب فالحديث مضطرب فيه زرعة وكلاهما مجهول.."

وتابع قائلا: "العورة للرجال والنساء هي العورة المغلظة هي القبل والدبر فقط أما ما سوى ذلك بالنسبة للرجل فهو متعلق بالعرف مال الذي تستسيغه الناس كمروءة وكذا فقط.. والمرأة هناك العورة المغلظة وهناك ما يجب عليها أن تستره لقول الله تعالى ’ولا يبدين زينتهن‘ فإذن المرأة هناك شيء يسمى واجب الستر ولا يعني أنه عوره.."

وفيما يتعلق بصيام 6 أيام من شهر شوال بالتقويم الهجري، قال الغامدي في المقابلة ذاتها: "لم يثيبت هو (الحديث) رواه أبوسعيد الخدري وروي عنه مرفوعا وموقوفا ومعلول بالوقف ولم يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه صام الست من شوال ولا عن أصحابه كعمل لم ينقل عنهم.."