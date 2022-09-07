دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الطفل السعودي مشعل بدر الشهراني، تفاعلا واسعا على مدار اليومين الماضيين بعد انتشار صورة له وهو يحمل حقيبتي شقيقتيه المدرسيتين في محاولة لمساعدتهما، ما دفع إدارة تعليم منطقة عسير للتعليق على الصورة والإشادة بتصرف الطفل.

وكانت قد شغلت الصورة العديد من المغردين السعوديين على موقع تويتر، الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بتصرف الطالب الذي يساعد شقيقتيه في خطوة اعتبرها كثيرون لفتة إظهار احترام هذا الطفل للنساء مشيرين إلى أن تصرفه فيه الكثير من الرجولة.

ونشرت إدارة التعليم في عسير صورتين للطفل وشقيقتيه وعلقت عليهما على الصفحة الموثقة بالقول: "أبطال المشهد | الطالب مشعل بدر الشهراني من ابتدائية ابن النفيس بخميس مشيط التابعة لتعليم عسير".

وأضافت تعليم عسير قائلة: "يقدِّم درساً في الحب والأخوة والتضحية، مع أختيه نورة وسارة"، حسب قوله.

ونستعرض فيما يلي أبرز التغريدات حول هذه الصورة: