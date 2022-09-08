مصر تعلن رصد أول حالة إصابة بجدري القردة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الأربعاء، رصد أول حالة إصابة بجدري القردة لمصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية.

وقالت الوزارة، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه "ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القردة، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل".

وأضافت الوزارة أن "المريض يبلغ من العمر 42 عاما، وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها".

وأكدت وزارة الصحة المصرية أن "المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية".

ويعد جدري القردة، من سلالة فيروس الجدري الذي تم القضاء عليه الآن، وهو مستوطن في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا وعادة ما يتم التقاطه من قوارض أو حيوان ثديي صغير.

ويمكن أن ينتشر فيروس جدري القردة من خلال ملامسة سوائل الجسم، أو التقرّحات، أو أشياء مثل الملابس والفراش الملوثة بالفيروس، ويمكن أيضا أن ينتشر من شخص لآخر من خلال قطرات الجهاز التنفسي، عادة عن كثب، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأي شخص كان على اتصال بشخص مصاب بطفح جلدي يشبه جدري القردة، أو كان على اتصال بشخص لديه حالة محتملة أو مؤكدة من جدرى القردة، يكون عرضة لخطر الإصابة بالعدوى.