الخارجية التركية ترفض قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها للقرارات والتصريحات الصادرة ضدها خلال الاجتماع الـ 158 لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بيان وزارة الخارجية والذي جاء فيه: "شهد الاجتماع الـ 158 لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، المنعقد في 6 سبتمبر/ أيلول عام 2022 مرة أخرى قرارات وتصريحات تتضمن مزاعم لا أساس لها ضد بلدنا، ونرفض تماما هذه القرارات والتصريحات".

وتابعت أن هذه القرارات "اتخذت تحت تأثير بعض المصالح الفردية ضيقة الأفق وقصيرة الأمد"، وأن هذه "القرارات تحرم جامعة الدول العربية من فرصة تقديم مساهمة ملموسة وبناءة ومستدامة في حل المشكلات الإقليمية".

وأكدت أن "تركيا ستواصل مكافحة التهديدات الإرهابية ضد أمنها القومي ومصالحها في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي رغم النهج المتحامل عليها.. كما أن مكافحة تركيا الإرهاب الانفصالي يحمل أيضًا أهمية كبيرة من حيث الحفاظ على سيادة بلدان المنطقة ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية".

وأردفت: "وفي هذه المناسبة، تجدد تركيا استعدادها للعمل مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تولي أهمية لإرساء الاستقرار والازدهار في المنطقة كهدف مشترك"، وفقا للأناضول.