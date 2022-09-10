السعودية تدين الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها ألبانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدانت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها ألبانيا والتي قالت الأخيرة إن إيران تقف خلفها.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية أكدت فيه: "دعمها وتضامنها مع جمهورية ألبانيا فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها السيبراني"، مشددة على "أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية للمحافظة على السلم في الفضاء السيبراني، وتطوير القدرات المتخصصة لضمان استمرار الجهود في التصدي للتهديدات السيبرانية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمكافحة هذه التهديدات".

وكانت الخارجية الألبانية قد قالت، الأربعاء: "اعتبارًا من اليوم، وبموجب قرار من مجلس الوزراء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية. يتعين على جميع الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من موظفي السفارة الإيرانية مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا في غضون 24 ساعة".

من جهته حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، من أي مغامرة سياسية ضد بلاده، معلنًا "رفض طهران للاتهامات التي وجهها مجلس الأمن القومي الاميركي والخارجية البريطانية ضد طهران بشأن الهجوم السيبراني المزعوم على ألبانيا"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.