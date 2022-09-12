أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال العميد كيومارس حيدري، للتلفزيون الرسمي يوم الاثنين، إن إيران طورت طائرة مسيرة متقدمة طويلة المدى لاستهداف مدن إسرائيلية.

وقال حيدري إن الطائرة بدون طيار، التي تحمل اسم عرش -2، "تتمتع بقدرات فريدة"، مضيفًا أن طهران "تفكر في استخدام هذه الطائرات بدون طيار (UAV) تحديدًا لشن هجوم على حيفا وتل أبيب".

وفي سياق منفصل، قال مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، الاثنين، إن إسرائيل سترد على إيران إذا استخدمت طهران القوة "ضد إسرائيل أو الإسرائيليين".

وقال ديفيد بارنيا في كلمة ألقاها في جامعة رايشمان قرب تل أبيب: "يجب أن تدرك القيادة الإيرانية العليا أن اللجوء إلى القوة ضد إسرائيل أو الإسرائيليين، مباشرة من إيران أو عبر وكلاء، سيقابل ردا مؤلما ضد المسؤولين - على الأراضي الإيرانية".

واضاف ان "هذا سيحدث في طهران، في كرمانشاه، في أصفهان".

في الشهر الماضي، أطلقت القوات المسلحة الإيرانية تدريبات عرضت أكثر من مائة طائرة بدون طيار قتالية واستطلاعية محلية الصنع، بما في ذلك طائرات المراقبة التكتيكية بدون طيار "ياسر، صادق، يزدان، وأبابيل 3"، وطائرة البحرية بدون طيار "VTOL"، بالإضافة إلى طائرات مهاجر -6، بحسب وكالة الأنباء الحكومية شبه الرسمية "مهر نيوز".

في يونيو/حزيران، قال مسؤولون أمريكيون يعرضون طائرات شاهد -191 وشاهد 129 بدون طيار، والمعروفة أيضًا باسم الطائرات بدون طيار، لروسيا في مطار كاشان جنوب طهران في يونيو/ حزيران. كلا النوعين من الطائرات بدون طيار قادران على حمل صواريخ دقيقة التوجيه.