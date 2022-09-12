دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجري الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة قطر هي الأولى من نوعها، بعد قرابة عقد من الزمن شابه التوتر بين البلدين، قبل حدوث انفراجة في العلاقات العام الماضي.

تستغرق زيارة السيسي إلى قطر مدة يومين، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية. سيكون في استقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

يبحث الشيخ تميم والرئيس السيسي، بعد غدٍ الأربعاء في الديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

في يونيو/ حزيران 2021، أجرى أمير دولة قطر أول زيارة إلى مصر منذ مشاركته في القمة العربية في منتجع شرم الشيخ في عام 2015.

وسيطر التوتر على العلاقات بين البلدين منذ التطورات السياسية في مصر في 2013، ودخول إعلام البلدين على خط التوتر. قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أثر "الأزمة الخليجية" في 2017.

سبق أن التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري في قمة بغداد في أغسطس/آب 2021. كما جمعتهما مأدبة عشاء في الصين في فبراير/شباط 2022.