لندن، بريطانيا (CNN)-- رأى سفير السعودية لدى بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، الاثنين، أنه كان للملكة الإليزابيث الثانية "دور عظيم في ضرب مثال بالطريقة التي يجب أن يتصرف بها القائد".

وفي مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، بمحيط قصر باكنغهام، قال السفير السعودي لدى بريطانيا: "لقد حكمت طيلة فترة تعاقب عليها 7 ملوك للسعودية منذ تأسيس المملكة".

وأضاف الأمير خالد بن بندر قائلا: "هناك رابط بين ملكيتينا، علاقة ستستمر"، على حد قوله.

وتابع سفير السعودية لدى لندن قائلا: "بلدانا يتشاركان الرغبة برؤية عالم أفضل وأكثر أمانا واستقرارا، ربما نكون دولتين مختلفتين بطبيعتينا وثقافتينا وأصولنا، لكن الهدف الأسمى يبقى أننا نريد رؤية مجتمع دولي متحد"، حسب تعبيره.

وعن الملك الجديد لبريطانيا، قال الأمير خالد بن بندر: "مقاربة الملك تشارلز للأمور مميزة جدا وتعود بالمنفعة علينا، لدى تشارلز دعوة مفتوحة لزيارة المملكة"، حسب قوله.