دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، عن مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال (1.065 مليار دولار أمريكي)، وصدور أحكام قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و25 عاما لعصابة مكونة من مواطن و5 وافدين بتهمة "غسيل أموال"، بحسب قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية.

ونقلت القناة عن النيابة العامة قولها إن العصابة مكونة من مواطن سعودي و5 وافدين من جنسيات عربية دون أن تحدد جنسياتهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المواطن السعودي "استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة"، حسب قولها.

وأسفر التحقق من الكيانات المدرجة وبياناتها الجمركية عن "عدم وجود واردات جمركية لها"، وتبين بعد التحقق من مصدر الأموال أنها جاءت نتيجة جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وفقا لما نقلته "الإخبارية".

وأشارت القناة إلى أن حكما صدر بحق المواطن السعودي بالسجن 10 أعوام مع منعه من السفر لمدة مماثلة و25 عاما للوافدين مع ترحيلهم بعد قضاء المدة.