ترامب لأمير قطر عن توسعة العديد: الحمد لله أنها بأموالكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الدوحة، في أول زيارة رسمية إلى قطر منذ 8 سنوات.

وقال بيان رئاسي مصري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد كان في استقبال السيسي لدى وصوله مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية.

تأتي الزيارة بعد توتر شاب علاقات البلدين على مدار عقد قرابة عقد من الزمن، على خلفية التطورات السياسية في مصر منذ 2013، ثم لاحقا الأزمة الخليجية.

وحدثت انفراجة بعد إبرام المصالحة الخليجية في مطلع 2021، حيث زار أمير دولة قطر مصر في يونيو/ حزيران من العام نفسه، لتكون أول زيارة له منذ القمة العربية في منتجع شرم الشيخ بعام 2015.