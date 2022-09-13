دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين على الأقل في انهيار عقار سكني وسط العاصمة الأردنية، الثلاثاء، فيما تستمر عمليات البحث عن مصابين محتملين.

وأعلنت مديرية الأمن العام عدد ضحايا الحادث الذي طال عمارة قديمة تتألف من 4 طوابق، وهي مأهولة بالسكان في منطقة اللوبيدة في وسط عمّان.

وأضافت المديرية أنها لا تزال تجري عمليات بحث عن مصابين في الحادث، فيما نقلت قناة "المملكة" الرسمية عن مديرية الدفاع المدني أنه لا يزال هناك عدد من المحاصرين أسفل أنقاض العقار.

وزار رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وعدد من مسؤولي حكومته موقع الحادث. وجّه الخصاونة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وفرضت السلطات إغلاقا أمنيا للمنطقة، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب وتزويدهم بالأكسجين.