دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون على الأقل في انهيار عقار سكني وسط العاصمة الأردنية، الثلاثاء، فيما تستمر عمليات البحث عن مصابين محتملين.

مديرية الأمن العام أعلنت عدد ضحايا ومصابي الحادث الذي طال عقار قديم يتألف من 4 طوابق، ومأهول بالسكان في منطقة اللوبيدة في وسط عمّان.

وأضافت المديرية أن عمليات البحث عن ناجين لا تزال جارية، فيما نقلت قناة "المملكة" الرسمية عن مديرية الدفاع المدني أنه لا يزال هناك عدد من المحاصرين أسفل أنقاض العقار.

وزار رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وعدد من مسؤولي حكومته موقع الحادث. وجّه الخصاونة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وفرضت السلطات إغلاقا أمنيا للمنطقة، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.