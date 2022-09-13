دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على يمني مقيم في المملكة بعد أن رفع لافتة كُتب عليها "عمرة عن روح الملكة إليزابيث"، مساء الإثنين.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر معتمرًا يرفع لافتة كُتب عليها: "عمرة عن روح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبلها في الجنة ومع الصالحين".

وأثار المقطع المتداول ردود فعل غاضبة في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي، إذ طالب عدد من المغردين بإلقاء القبض على المقيم ومحاسبته.

ونشر الأمن العام بيانًا مساء الإثنين جاء فيه: "قبضت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام، مخالفًا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

من جانبها، نشرت إمارة منطقة مكة تغريدة، جاء فيها: "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام: القبص على مقيم يمني ظهر في مقطع فيديو يحمل لافته داخل المسجد الحرام مخالفًا أنظمة وتعليمات العمرة"، وتضمنت تغريدتها الفيديو المتداول.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية كانت قد توفيت الخميس، عن عمر يناهز الـ96 عامًا منهية أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا.