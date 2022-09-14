وزير خارجية الإمارات يصل إسرائيل في زيارة رسمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إلى تل أبيب، مساء الأربعاء، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

قالت الحكومة الإسرائيلية إن الشيخ عبد الله سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مقر إقامته بالقدس، الخميس.

وستمتد الزيارة عدة أيام للاحتفال باتفاقية التطبيع التاريخية التي تم توقيعها قبل عامين، بعد أن أنهت الإمارات رسميًا مقاطعتها التي استمرت نصف قرن تقريبًا.

وفتحت الاتفاقية الباب أمام النشاط الاقتصادي الثنائي والتعاون الأمني.

يزور الآلاف من السياح الإسرائيليين الآن دبي ومدن إماراتية أخرى، في حين ارتفعت التجارة بين البلدين باطراد. تواصل الدولتان التعاون في المجال الأمني، وفي اجتماع تاريخي استضافته إسرائيل في مارس/ آذار، انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى دول عربية أخرى لإظهار الشراكة الوثيقة التي تم تشكيلها حديثًا.

هذه هي الزيارة الرسمية الثانية لكبير دبلوماسي الإمارات إلى إسرائيل، الأولى خلال اجتماع عقد في مدينة سديه بوكر الصحراوية جنوب إسرائيل في صحراء النقب في مارس/ آذار.