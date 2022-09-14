وزير خارجية الإمارات يصل إسرائيل في أول زيارة رسمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إلى تل أبيب، مساء الأربعاء، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن وفدًا رسميًا واقتصاديًا رفيع المستوى يرافق الشيخ عبدالله بن زايد خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل.

وتأتي الزيارة التي تمتمد لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات وإسرائيل.

منذ توقيع الاتفاق في سبتبمر/ أيلول 2020، عزز البلدان العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما.