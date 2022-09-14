دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، توقيف 3 أشخاص على ذمة انهيار عقار سكني في منطقة اللوبيدة بالعاصمة عمّان، الثلاثاء، الذي راح ضحيته 6 أشخاص، إضافة إلى 14 مصابًا.

والأشخاص الثلاثة الذين قرَّر المدعي العام في عمَّان توقيفهم، هم: أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل، حسبما أوردت قناة "المملكة".

وقال النَّائب العام حسن العبداللات، الأربعاء، إنّ المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر 4 مرات والتسبب بالإيذاء مكرر 7 مرات.

وأضاف أنَ المدعي العام سيستمع لذوي المتوفين والمصابين، وسيشكل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق.

في سياق متصل، تواصلت عمليات البحث والإنقاذ للعثور على ناجين محتملين. وأفادت قناة "المملكة" أنه تم انتشال طفلة عمرها 5 أشهر تحت أنقاض المبنى المنهار.

نقلت "المملكة" عن مصدر طبي في مستشفى لوزميلا، أنه بالنسبة للحالة الصحية للطفلة، فإنه "لا رضوض ولا كسور ولا خدوش وتم إعطاؤها المغذي بالوريد، لتعود لشرب الحليب بشكل طبيعي".

في وقت سابق الأربعاء، انتشلت فرق الإنقاذ رجلا في العقد الخامس من العمر على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى.