مصدر يؤكد لـCNN اقتحام مصرف بلبنان وأخذ 20 ألف دولار تحت تهديد سلاح

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة ارشيفية تعبيرية لعناصر بالأمن اللبناني
Credit: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

بيروت، لبنان (CNN)— أكد مصدر لشبكة CNN إقدام فتاة على اقتحام أحد البنوك في العاصمة اللبنانية، بيروت، الأربعاء وتمكنت من أخذ مبلغ حوالي 20 ألف دولار تحت تهديد السلاح.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في تقرير أن "مجموعة من المودعين من جمعية ’صرخة المودعين‘، اقتحمت مصرفا في السوديكو، واحتجزت عددا من الرهائن".

وأضافت: "ألقت المودعة س.ح البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها، في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة".

وتابعت: "لاحقا، تمكنت المودعة ح. من أخذ مبلغ بقيمة 20 ألف دولار من المصرف".

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.