دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، وجود ارتباط بين بلاده والإخوان المسلمين، قائلا إن الجماعة لا تنشط على الأراضي القطرية.

كان الشيخ تميم بن حمد يرد على سؤال حول علاقة دولة قطر بجماعة الإخوان المسلمين، ضمن حوار مع مجلة "لو بوان" الفرنسية، نقلت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات منه.

وقال أمير دولة قطر: "هذه العلاقة غير موجودة، وليس هناك أي أعضاء نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متصلة بها على الأراضي القطرية. نحن دولة منفتحة، ويمر عليها عدد كبير من الأشخاص من أصحاب الآراء والأفكار المختلفة، لكننا دولة ولسنا حزبًا، ونتعامل مع الدول وحكوماتها الشرعية، وليس مع المنظمات السياسية".

وحول إذا ما كان قلقًا من احتمال تكرار أحداث شبيهة بأحداث ما عُرف بـ"الربيع العربي" في 2011، قال الشيخ تميم بن حمد: "للأسف، ما زالت الجذور العميقة المسببة للربيع العربي موجودة، كالفقر، والبطالة، والخريجين العاطلين عن العمل... هل وجدنا الحلول لهذه المشاكل؟ كلا، بل تفاقمت. وإذا لم نجد الحلول، فستكرر الأحداث التي أدت لها هذه الأسباب في المقام الأول".

وأضاف: "أعتقد أن الطريقة الأمثل لتفادي الاضطرابات في المستقبل هي تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي. يتعين علينا أن نعطي شعوبنا أملا حقيقيًا وليس مجرد كلمات".