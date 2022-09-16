النائب العام بدبي يطعن بحكم عدم إمكانية تسليم سانجاي شاه للدنمارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدّم النائب العام في دبي، عصام الحميدان، الجمعة، طعنًا في محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه الذي يحمل الجنسية البريطانية المطلوب للسلطات الدنماركية.

جاء ذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، التي لفتت بتقريرها إلى أن شاه مطلوب للسلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.

وذكر تقرير الوكالة إلى أن "شرطة دبي كانت قد ألقت القبض على الشخص المذكور بناء على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال سعادة النائب العام الطلب إلى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك، إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانية تسليمه.."

وأضافت أن النائب العام لإمارة دبي، ووفقًا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي، "قام بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي".