دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة "شراء أصوات" انتخابية، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت الداخلية الكويتية، في بيان، إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من "تحديد منزل يدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون".

وأضافت الوزارة في بيانها: "بعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة وتم مداهمة المنزل وضبط القائمين على إدارة عملية الشراء".

وأكدت الداخلية أن الأمن الجنائي عثر على "مبالغ مالية معدة للتسليم"، وعلى إثر ذلك أحال الأطراف المتورطة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وحذرت الوزارة من "تشويه العملية الانتخابية" مؤكدة أنها "لن تتوانى" في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على الأمن والأمان في البلاد.