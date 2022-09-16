دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قررت جمعية المصارف في لبنان، الجمعة، الإقفال 3 أيام في 19، 20 و21 سبتمبر/ أيلول الجاري وذلك شجبًا "للاعتداءات المتكررة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ونقلت الوكالة بيان الجمعية الذي ورد فيه: "بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات والتي فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يوم أمس. كذلك بعد أخذها في الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن الموجودون في داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام، إن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 أيلول استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية".

وأضافت الجمعية في البيان: "كما تعتذر الجمعية من كافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، كون سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وتابعت: "تشدد الجمعية على نبذ العنف بكافة أشكاله، لأن العنف لم يكن ولن يكون هو الحل. الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة في أسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة انهيار نظامية Systemic Failure كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تحل إلا عبر خطط شاملة تأخذ في الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل، كما ورد مؤخرا في العديد من مداخلات السادة النواب في المجلس النيابي الكريم".