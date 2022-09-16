تداول فيديو حوت ضخم نافق على أحد شواطئ قطر.. ووزارة البيئة تُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، الجمعة، رصد حوت نافق على أحد شواطئ البلاد، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحوت على شاطئ "سيلين".

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر: "رصدت فرق المراقبة البيئية التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي صباح اليوم حوتا نافقا بمنطقة سيلين، حيث قام فريق مختص من الوزارة بالتعامل مع الوضع وأخذ العينات والقياسات لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة".

كما نشرت الوزارة في تغريدة أخرى مقطع فيديو قائلة إنه "يوثّق رصدا للحوت النافق بمنطقة سيلين حيث قام مختصون من الوزارة بأخذ ما يلزم من عينات وقياسات لإجراء الفحوصات المختبرية".

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر الحوت على أحد شواطئ قطر، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، ما أثار ردود فعل واسعة.