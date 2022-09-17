دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، السبت، لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لافتًا إلى إعطاء الفرصة للمفاوضات ولكن "أعيننا وصواريخنا على كاريش"، على حد تعبيره.

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله على لسان نصرالله قوله: "لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتيّة.. لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقّة".

وتابع قائلا: "المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الاستخراج من كاريش سيحصل في أيلول ولكنّهم أجّلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة.. الخطّ الأحمر بالنسبة إلينا هو بدء استخراج الغاز من كاريش، وأرسلنا رسالة بعيدًا عن الاعلام أننا أمام مشكل اذا بدأ الاستخراج، هدفنا أن يتمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز وهذا الملفّ لا يتصل بأيّ ملف آخر".

وحول الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان، قال نصرالله: "لا يكفي المعالجة الأمنيّة فقط بل هناك ضرورة لإنشاء خليّة أزمة حقيقيّة لإيجاد حلول حقيقيّة لهذه المسألة.. أيّاً تكن الصعوبات التي تحيط بنا يجب أن يكون أملنا بالله عظيما جداً ويجب أن نعمل ونواجه ولا يجوز أن نستسلم ولن يكون أمامنا إلّا النصر إن شاء الله".