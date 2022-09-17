أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كتبت خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، في حسابها عبر تويتر، السبت: "لا ينبغي السماح لـMBS (ولي العهد السعودي) بتلطيخ ذكراها بحضوره".

يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى لندن، الأحد، لتقديم العزاء للملك تشارلز الثالث، والتعبير عن تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لكن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز لن يحضر جنازة الملكة الراحلة، الاثنين، بحسب مصدر مقرب من العائلة المالكة السعودية.

وأضاف المصدر أن ولي العهد سيعود إلى السعودية فور تقديم تعازيه. وحسب المصدر، قد يحضر عضو بارز آخر في العائلة المالكة السعودية الجنازة.

كتبت خديجة جنيكيز، في تويتر: "وفاة الملكة هي مناسبة حزينة حقًا. لا يجب السماح لـ MBS بتلطيخ ذكراها بحضوره. الآن ليس الوقت المناسب أو المكان المناسب له للسعي إلى تطبيع أفعاله القاتلة. يجب محاسبة MBS وعقابه على قتل جمال وآخرين لا حصر لهم".

جمال خاشقجي، صحفي سعودي، وكاتب رأي في صحيفة "واشنطن بوست"، انتقد السعودية وسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قُتل وقطعت أوصاله في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في القنصلية السعودية في اسطنبول. وخلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) إلى أن ولي العهد السعودي أمر بالقتل. ونفى الأميرمحمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية مرارًا تورط ولي العهد في الواقعة.