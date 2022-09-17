هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعد بها روسيا إيران في التوصل لاتفاق نووي جديد

(CNN)-- قالت ويندي شيرمان نائب وزير الخارجية الأمريكي إن رد إيران الأخير على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي كان "ردا غير مقبول بالنسبة لنا".

وأضافت شيرمان، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الجمعة: "نحن في طريق مسدود، بمعنى أن إيران في الجولة الأخيرة من المفاوضات أعادت لنا ردا قاسيا للغاية، رد غير مقبول بالنسبة لنا"، وتابعت: "لقد أرسلنا ردا حول ما نعتقد أنه ضروري وما هي العناصر الحاسمة هنا، والأمر يعود إلى إيران".

وتأتي تصريحات شيرمان بعد أيام من وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرد الإيراني بأنه "خطوة إلى الوراء ويجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجحة"، وكذلك وسط تشاؤم واسع بشأن احتمالات إحياء الاتفاق النووي.

وقالت نائب وزير الخارجية الأمريكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لا يزال يعتقد أنه من مصلحتنا إحياء الاتفاق، لكن الإدارة تخطط لأي احتمال".

كما شددت شيرمان على أن إطلاق سراح الأمريكيين الأربعة المحتجزين ظلما في إيران "يمثل أولوية قصوى من نواح كثيرة، ولا يعتمد على ما إذا كان سيتم إحياء الاتفاق النووي أم لا".

وقالت: "نحن نسعى لإعادة الأمريكيين المحتجزين ظلماً إلى بلادهم بصرف النظر، عما يحدث مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وهذا العمل مستمر وسيستمر حتى يصبح هؤلاء الأمريكيون آمنين ويعودون إلى الوطن وعائلاتهم".