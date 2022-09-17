إيران.. وفاة شابة بعد دخولها في غيبوبة خلال احتجازها لدى"شرطة الأخلاق"

(CNN)-- توفيت شابة إيرانية (22 عاما) بعد دخولها في غيبوبة بعدما اعتقلتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب ما نقل موقع "اعتماد أونلاين" الإيراني شبه الرسمي، عن عمها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إسنا)، يوم الجمعة، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمر بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الشابة التي تدعى مهسا أميني.

وكانت دورية من "شرطة الأخلاق" أوقفت، مساء الثلاثاء، مهسا أميني وعائلتها، الذين كانوا قد سافروا من إقليم كردستان الإيراني لزيارة أقاربهم في العاصمة طهران.

وتفرض"شرطة الأخلاق" قواعد صارمة على النساء، مثل ارتداء الحجاب.

ووفقا لموقع "إيران واير"، قال نشطاء حقوق الإنسان الذين تحدثوا إلى العائلة إن الشرطة قبضت على أميني وأجبروها على أن تستقل سيارة تابعة للشرطة، وحاول شقيقها، كياراش، التدخل وقيل له إن أخته ستُنقل إلى مركز الشرطة لمدة ساعة واحدة "لإعادة تثقيفها".

وقال كياراش إنه لم ير أخته حية مرة أخرى، فبينما كان ينتظر خروجها من مركز الشرطة، توقفت سيارة إسعاف وأخذت أخته سرا إلى المستشفى.

وأضاف، في مقابلة مع "إيران واير"، أن قيل له إنها أصيبت بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أثناء وجودها في مركز الشرطة وأنها في غيبوبة.

وقالت شرطة طهران، يوم الخميس، إن أميني أصيبت "بنوبة قلبية" عقب اعتقالها يوم الثلاثاء، وأضافت الشرطة: "تم إرسالها إلى مركز شرطة طهران الكبرى للإرشاد والتعليم عندما أصيبت فجأة بنوبة قلبية في وجود أشخاص آخرين".

وفي المقابل، شككت أسرة أميني في رواية الشرطة، قائلة إنها تبلغ من العمر 22 عاما وتتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أمراض القلب.

وقال كيارش لـ"إيران واير": "كانت هناك ساعتان فقط بين اعتقالها ونقلها إلى المستشفى".

وقالت وسائل إعلام رسمية إن مقطع فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي يُظهر أميني وهي تدخل مركز "تعليمي" حيث كانت تتلقى "توجيهات بشأن الزي الإسلامي المناسب".

ويُظهر الفيديو الذي تم تعديله لقطات كاميرا مراقبة تلفزيونية لامرأة تجلس على مقعد، ثم تقف للتحدث إلى "خبير" يلمس ملابسها، قبل أن تنهار على الأرض.

ويُظهر المقطع التالي 5 رجال يحملونها على نقالة، ويبدو أنها فاقدة للوعي ثم يتم عرض سيارة إسعاف في إطار آخر، وهناك تعديل في الفيديو في الثانية الـ19، فبعد ذلك شوهدت المرأة واقفة وتتحدث، وقبل القطع، يبدو أن ضوء النهار في الخارج، ولكن بعد القطع، يبدو قاتما، وقال مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي إن "السيدة أميني تبدو على ما يرام وسقطت على الأرض".

ولم يعرف بعد ما حدث لأميني بعد اعتقالها وقبل ظهورها في مركز "إعادة التأهيل".

يذكر أن شبكة CNN غير قادرة على التحقق من أن المرأة في الفيديو هي أميني.