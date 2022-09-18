دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اتصالا مع عائلة الشابة الإيرانية مهسا أميني، التي توفيت الأسبوع الماضي، عن عمر يناهز 22 عامًا خلال احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق"، وأدت وفاتها إلى موجة استياء وغضب في البلاد.

قال رئيسي، في اتصال هاتفي مع عائلة الشابة، إن "ابنتكم بمثابة ابنتي، وقد شعرت بفقدانها وكأني فقدت أحد احبائي"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف رئيسي خلال المكالمة أنه اطّلع على حادثة وفاة "مهسا" خلال زيارته الأخيرة إلى أوزبكستان. وقال لأسرة الفتاة: "ابنتكم وكل بنات إيران هنّ بناتي، وقد أوعزت إلى زملائي فور الإطلاع على هذه الحادثة بفتح تحقيق للكشف بدقة عن ملابساتها".

وأعرب الرئيس الإيراني عن تعاطفه مع عائلة الشابة.

شكرت العائلة "رئيسي"، حسب "إرنا"، وطالبته بمتابعة التحقيق حتى الكشف عن ملابسات هذه القضية.

مساء الثلاثاء، أوقفت دورية من "شرطة الأخلاق" مهسا أميني وعائلتها خلال سفرهم من إقليم كردستان الإيراني لزيارة أقاربهم في العاصمة طهران.

وعادة ما تفرض "شرطة الأخلاق" قواعد صارمة على النساء، مثل ارتداء الحجاب.