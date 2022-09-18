الداخلية الكويتية تضبط كمية من المخدرات تتجاوز قيمتها 9 ملايين دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية تجاوزت قيمتها الـ3 ملايين دينار كويتي (أكثر من 9.7 مليون دولار).

ونشرت الداخلية الكويتية مقطع فيديو من عملية الضبط بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة بتعليق: "الإعلام الأمني: الأمن الجنائي يضبط كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية تقدر قيمتها بأكثر من (3) ملايين دينار كويتي.. وأسلحة وذخائر".

وأوضحت الداخلية في بيان: "وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيذ بوجود شخصين يقومان بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد بقصد الإتجار، وتم تكثيف وجمع المعلومات التي أثبتت صحة المعلومات الواردة".

وأضافت: "بعد استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة تم ضبط المتهم وشريكه المتهم الثاني، وبتفتيش مسكن المتهم الأول تم العثور على غرفة عبارة عن مخزن وبداخلها أكثر من 1 طن أقراص ليريكا و35 كيلو من مادة الكيميكال و18 كيلو من مادة الشبوة و2 كيلو من مادة الحشيش و1 كيلو من بودرة اليريكا و3 كيلو من مادة الماريغوانا وعدد 2000 قرص كيبتاغون وعدد 2 سلاح رشاش نوع كلاشنكوف بالإضافة إلى عدد 4 أسلحة نارية نوع مسدس وذخيرة متنوعة بدون ترخيص".

وأردفت: "بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهما أقرا واعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الإتجار.."