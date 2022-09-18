دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الأمين لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، كلمة خلال مؤتمر كازاخستان لزعماء الأديان لفت فيها إلى أن أغلب الصراعات والحروب كانت نتيجة أفكار محسوبة على الأديان.

جاء ذلك في كلمة مسجلة أرسلها إلى المؤتمر، حيث قال: "غالبية الصراعات والحروب عبر التاريخ الإنساني، كانت نتيجةَ أفكارٍ محسوبةٍ على الأديان، لا تعبِّر في الحقيقة إلا عن توجُّهات أصحابها فقط، ولا تعبِّر أبدا عن حقيقة الدين، أو أي ثقافةٍ واعيةٍ متحضرةٍ".

وتناول العيسى في كلمته بعض العناوين العريضة حول أهمية "القيم المشتركة"، قائلا إن "الدبلوماسية الدينية أداةٌ مهمةٌ مؤثرةٌ في سياق تعزيز هذه القيم، إذ نراها تجتمع اليومَ في هذا المؤتمر، حاملةً أهدافًا إنسانيةً مشتركةً"، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للرابطة.

ولفت تقرير الرابطة إلى أن "البيان الختامي لمؤتمر كازاخستان لزعماء الأديان، الذي يجمع دوريًّا أكثر من 100 وفدٍ لكبرى الزعامات الدينية المؤثرة على الساحة الدولية، بحضور فخامة الرئيس الكازاخستاني، السيد قاسم جومارت توكاييف، قد أشاد بمضامين وثيقة مكة المكرمة التاريخية، التي أمضاها كبار مفتي العالم الإسلامي وعلمائه ومفكريه في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية٫ في رحاب بيت الله الحرام، مُؤكدًا الإقرار بأهميتها في تعزيز السلام والحوار والتعاون والاحترام المتبادل، من أجل خير العالم".