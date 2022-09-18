نقل الفتاة السعودية التي سقطت من الطابع الـ9 بإسطنبول بطائرة طبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نُقلت السبت الفتاة التي سقطت من نافذة بالطابق التاسع في مدينة اسطنبول بتركيا نهاية أغسطس/ اب الماضي، عبر طائرة إخلاء طبية، وذلك وفقًا لما ذكرته القنصلية السعودية في المدينة.

ونشرت القنصلية السعودية في إسطنبول صورا من سيارة الإسعاف وطائرة الإخلاء وذلك بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر".

وقالت القنصلية في التغريدة: "ودع القنصل السعودي وأعضاء القنصلية السعودية بإسطنبول اليوم طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي وعلى متنها الفتاة السعودية التي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع في اسطنبول وذلك انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة وزير الخارجية. متمنين لها الشفاء العاجل".

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية المحلية أن الفتاة التي تبلغ من العمر "14 عامًا" سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول، وتم نقلها إلى المستشفى، وهي في حالة صحية مستقرة.