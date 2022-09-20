(CNN)-- لقي خمسة أشخاص مصرعهم على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات التي أشعلها مصرع محساء أميني التي كانت محتجزة لدى الشرطة، بحسب مرصد حقوق الإنسان.

قالت منظمة "هينجاو" لحقوق الإنسان، وهي منظمة نرويجية مسجلة تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إن خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص خلال مظاهرات في المنطقة الكردية الإيرانية، الاثنين. وأضافت أن 75 آخرين أصيبوا في مدن أخرى في مطلع الأسبوع.

لم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من تقارير الوفيات والإصابات.

اندلعت الاحتجاجات بعد وفاة أميني، وهي امرأة إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا توفيت في طهران بعد أن ألقت شرطة الآداب الإيرانية القبض عليها الأسبوع الماضي.

قال مسؤولون إيرانيون إن أميني توفيت يوم الجمعة بعد إصابتها بـ "نوبة قلبية" ودخلت في غيبوبة عقب اعتقالها الثلاثاء الماضي. ومع ذلك، قالت عائلتها إنها لم تكن تعاني من مرض في القلب، حسبما أفادت "امتداد نيوز"، وهي وسيلة إعلامية إيرانية مؤيدة للإصلاح زعمت أنها تحدثت إلى والد أميني.

يُظهر مقطع فيديو، نشره التلفزيون الإيراني الرسمي، اللحظة المزعومة لانهيار مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، وهي تواجه الكاميرا، بعد أن اعتقلتها "شرطة الآداب" الإيرانية.

وتقول الشرطة الإيرانية إن وفاة مهسا أميني "مؤسفة" مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع.

أظهرت لقطات كاميرا معدلة أمنيًا نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن أميني تنهار في مركز "إعادة تثقيف"، حيث تم اصطحابها لتلقي "توجيه" على ملابسها.

شرطة الآداب الإيرانية هي جزء من تطبيق القانون في البلاد، مكلفة بفرض القواعد الاجتماعية الصارمة للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك قواعد اللباس التي تلزم النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية إن الشرطة الإيرانية قالت إن وفاة أميني كانت "حادثا مؤسفا"، ونفت تعرضها لأذى جسدي أثناء احتجازها.

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم أجروا تشريحًا لجثة أميني. وفي حديثه السبت على التلفزيون الحكومي، قال مدير هيئة الطب الشرعي الإيرانية، مهدي فورزيش، إن النتائج ستُعلن بعد مزيد من الفحص من قبل خبراء طبيين.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي الاثنين، قال قائد شرطة طهران الكبرى حسين رحيمي إن الشرطة "فعلت كل شيء" لإبقائها على قيد الحياة.

لكن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في طهران ومدن أخرى يوم الاثنين لم يقبلوا التفسيرات التي قدمتها الشرطة، مطالبين بالعدالة والمحاسبة.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن المتظاهرين "غير مقتنعين" بتبرير الشرطة لوفاة أميني وزعموا أنها ماتت "تحت التعذيب".

بعد مراسم جنازة أميني السبت، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مسقط رأسها في سقز، في إقليم كردستان الإيراني، بحسب وكالة فارس الإيرانية، في حين قالت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن المتظاهرين كانوا يطالبون بإجابات من الشرطة ويُزعم أنهم ألقوا الحجارة على المتظاهرين.

كما نشرت وكالة فارس مقطع فيديو يظهر متظاهرين يتظاهرون في عاصمة إقليم كردستان سنندج في ساعة متأخرة من مساء الأحد، ويرددون هتافات مناهضة للمسؤولين.

أظهر أحد مقاطع الفيديو التي نشرها الاتحاد الحر لعمال إيران المتظاهرين في سنندج وهم يهتفون "الموت للديكتاتور". وأظهر مقطع فيديو آخر نساء يخلعن حجابهن ويلوحن بهن احتجاجا على ذلك في طهران.

بشكل منفصل، قالت منظمة مراقبة الإنترنت NetBlocks، الاثنين، إن بياناتها في الوقت الفعلي تظهر "اضطرابًا شبه كامل في الاتصال بالإنترنت في سنندج".