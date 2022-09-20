دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN ) -- أكّد المتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ألا علاقة بين اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان باستخراج الغاز من حقل كاريش، مؤكدًا أن الاستخراج سيبدأ عندما يصبح الأمر ممكنًا.

وقال المتحدث بإسم رئيس وزراء إسرائيل عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على تويتر: " تؤمن إسرائيل بأنه من الممكن بل ويجب التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح مواطني كلا البلدين".

وأردف المتحدث باسم لابيد قائلا: "الاتفاق سيكون مفيدًا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، على حد تعبيره.

وتابع الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "إسرائيل تشكر الوسيط الأمريكي على عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة للتوصل إلى اتفاق. لا علاقة لاستخراج الغاز من منصة كاريش بالمفاوضات، حيث ستبدأ المنصة في استخراج الغاز دون تأخير حين سيكون هذا الأمر ممكنا"، على حد قوله.

وكان قد اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في كلمة له قبل ثلاثة أيام أن بدء استخراج النفط من حقل كاريش قبل حصول "لبنان على حقوقه"، هو "الخط الاحمر"، وفق ما نقلته قناة المنار التابعة للحزب.

ووجّه نصرالله تهديدا بالقول: "المقاومة تواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة، وعينها ومعلوماتها وصواريخها على كاريش"، حسب قوله.