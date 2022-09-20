دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، أن الحكومة السعودية مستعدة لدعم لبنان بشرط وجود رئيس للجمهورية وآخر للحكومة جديرين بالثقة، وذلك بعد لقائه سفير الرياض لدى بيروت، وليد البخاري، حسبما قال الثلاثاء.

وكتب جعجع على صفحته الرسمية على موقع تويتر: " بعد لقاء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في معراب: قمنا بجولة افق كبيرة في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديدا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيصها بالتالي: الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسك أهله به أكثر من أي وقت آخر من خلال الدستور"، حسب قوله.

وتابع رئيس حزب القوات قائلا: " لاحظت أن القيادة في المملكة العربية السعودية مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان ولكن بوجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة. لدينا مقومات للقيام بلبنان ولكن هذه المقومات بحاجة لمن يطبقها"، حسب قوله.

وأضاف جعجع قائلا: " لم نتحدث مع السفير السعودي عن أسماء لرئاسة الجمهورية، تحدثنا عن المواصفات بالطبع، ولكن الأسماء لها بحث آخر"، حسب قوله.

وختم رئيس "القوات" بالقول: " إذا طلب منّي أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد، ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً"، على حد تعبيره.