دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشارك موقع CNN بالعربية مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم في مشروعين رئيسيين، كجزء من المبادرات الرئيسية لـCNN بالعربية، بالذكرى العشرين لتأسيسه، في تطوير الشباب العربي وتمكين المرأة.

وفي مجال تنمية الشباب العربي، يعمل موقع CNN بالعربية ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم معًا على "سراج" - وهي مبادرة فريدة من نوعها من شأنها أن تصقل مهارات 300 شاب إماراتي وعربي على مدى السنوات الثلاث المقبلة باستخدام المبادئ والممارسات الصحفية الأساسية.

ويكمن الهدف من الدورة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، مساعدة الشباب على اكتساب مهارات المستقبل التي تحددها المنظمات الرائدة لمساعدتهم على التفكير بشكل مختلف حول تحسين قابليتهم للتوظيف والقدرة التنافسية في سوق العمل.

و"سراج" من بين أحد المشاريع التمهيدية في إطار مبادرة "نمو"، التي أطلقتها المؤسسة مؤخرًا لتنمية مهارات الشباب، إذ تلتزم المبادرة برؤية وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكمل 55 مشاركًا دورة "سراج" الافتتاحية في وقت سابق من صيف عام 2022، وفي تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ستبدأ مجموعتان من الشباب الإماراتي دورات مدتها ستة أسابيع تجمع بين التعلم والتطوير الشخصي عبر الإنترنت.

وعلى مدار 6 أسابيع، سيتواصل المشاركون الذين ترشحهم المؤسسة بشكل مباشر مع صحفيي CNN والمديرين التنفيذيين في موضوعات مثل الأفكار والعصف الذهني، وبناء الإستراتيجية، ورواية القصص، والتفكير النقدي، والتصميم، ومهارات المناظرة، والتوزيع والوصول إلى الجمهور، مع جلسات مكملة، من خلال التمارين وبرامج التعلم العملية.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل موقع CNN بالعربية والمؤسسة معًا في مشروع تمكين المرأة الذي يهدف إلى سرد قصص الشابات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. حيث يسلط المشروع الضوء على دور المرأة العربية التي أحدثت فرقًا في مجتمعاتها.

هذا وساعدت المؤسسة موقع CNN بالعربية في تحديد وتوفير الوصول إلى 30 امرأة استفدن من برامج المؤسسة وصندوق تعليم اللاجئين، في مصر، والأردن، ولبنان، ودولة الإمارات، وتزويدهن بالمعدات والتدريب على كيفية سرد القصص من خلال التصوير.

وسيتم استخدام المحتوى كجزء من صفحة "حكايتها" المتخصصة على موقع CNN بالعربية، وسيتم مشاركته على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت كارولين فرج، نائب رئيس شبكة CNN للخدمات العربية، رئيس تحرير موقع CNN بالعربية: "تفخر CNN بالعربية جداً بأنها لا تروي فقط قصص الشباب العربي وتمكين المرأة، ولكن من خلال عملنا مع شركاء مثل مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، فإننا في الواقع، نحدث فرقًا في تطورهم وتقدمهم".

وأضافت فرج: "تمنح هذه المشاريع الفريدة للمشاركين، مهارات يمكنهم الاستفادة منها في حياتهم الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى منصة تجعل قصصهم مسموعة في جميع أنحاء العالم، وفي الذكرى العشرين لـCNN بالعربية، تُظهر هذه المبادرات التأثير الذي يمكن أن تتركه الصحافة على العالم من حولنا والمجتمع ككل".

ومن جهتها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: "الإبداع والتواصل هما أمران حيويان وجوهريان في أماكن العمل في عالمنا المعاصر، ومن شأن الشباب الذين يشاركون في هذه البرامج أن يطوّروا مهاراتهم التي ستمكّنهم من الارتقاء بحياتهم المهنية حاضراً ومستقبلاً".

وأوضحت بن جعفر: "نحن كمؤسسة، متحمّسون للعمل مع شبكة CNN بالعربية، وهي مؤسسة تشاركنا قيمنا وتلتزم التزامًا صادقًا بتنمية مهارات الشباب الإماراتي والعربي وتعزيز تمكين المرأة في المنطقة. وإننا نتطلّع معًا إلى تزويد الشباب بالأدوات اللازمة لنجاحهم كصحفيين وبثّ الحياة في القصص غير المحكية عن العديد من النساء الملهمات في جميع أنحاء هذه المنطقة".