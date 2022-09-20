دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كادت سيارة تابعة لإحدى شركات الشحن الشهيرة أن تدهس طفلة لدى عبورها الشارع بعد نزولها من حافلة مدرسية طفلة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية.

أظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرا مراقبة لحظة نزول الطفلة من الحافلة المدرسية، وسرعة بديهة سائقها وحرصه على الإمساك بالطفلة عندما كادت السيارة أن تدهسها.

في وقت لاحق، أعلن مرور المنطقة الشرقية ضبط المركبة التي "ارتكب قائدها مخالفة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل في محافظة القطيف معرضًا سلامة الطلبة للخطر"، حسب تغريدة من حساب "المرور السعودي" في تويتر.

وأحيل قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات القانونية المقررة بحقه.