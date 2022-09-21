الاستقرار أم الديمقراطية..ما الأهم للشباب العربي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو (BCW) السنوي الـ 14 لرأي الشباب العربي، أن غالبية الشباب العربي الذين عاشوا في كنف المتغيرات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2010، يفضلون الاستقرار على الديمقراطية.

وجاء فيه أن غالبية ما يمكن تسميته بـ"جيل الربيع العربي"، يقولون إنهم يتمتعون اليوم بمزيد من الحقوق والحريات بفضل الربيع العربي. واعتبر هؤلاء أن قياداتهم تهتم لآرائهم، وأن النساء يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال.

وأوضح الاستطلاع أن غالبية الشباب العربي في دول مجلس التعاون الخليجي (57٪) وشمال أفريقيا (62٪) وشرق المتوسط (72٪) يقولون إن الديمقراطية لن تنجح في المنطقة.

كما أن ما يزيد على ثمانية من كل عشرة (82٪) مشاركين في الاستطلاع عبر المناطق الثلاث يقولون إن الاستقرار أهم من الديمقراطية، لافتًا إلى أن الجوانب المهمة الأخرى التي تتصدر قائمة مطالبهم تتمثل بوضع السياسات المناسبة لمعالجة المشاكل الجوهرية مثل الوظائف، وجودة التعليم، وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقاً لاستطلاع أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي عام 2009، فإن نسبة 92٪ من المشاركين فيه آنذاك قالت إن العيش في بلد ديمقراطي يُعتبر من أهم أولوياتهم. وأظهر استطلاع هذا العام حدوث تحول كبير، حيث يرى الآن 82٪ من الشباب العربي أن الاستقرار أهم من الديمقراطية، بينما تشعر الغالبية بنسبة 60% بالقلق بشأن تنامي دور الحكومة في حياتهم اليومية.

وذكر الاستطلاع أن نسبة 88% من شباب دول مجلس التعاون الخليجي و67% من شباب دول شمال أفريقيا يعترفون اليوم بأن قياداتهم تهتم لآرائهم، بينما بدا شباب شرق المتوسط أكثر تبايناً حيال هذا الرأي بنسبة 50٪.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتغريدة على "تويتر"، تعليقًا على نتائج الاستطلاع: "‏اطلعت على استطلاع رأي الشباب العربي الذي تجريه شركة أصداء بي سي دبليو، ويغطي ٥٠ مدينة عربية في 17 دولة؛ اذ يرى أكثر من نصف الشباب العربي أن اقتصاد بلدانهم لا يسير في الاتجاه الصحيح، وأكد 45٪ من المشاركين أنهم يحاولون أو يفكرون جديّا بالهجرة من بلدانهم؛ الاقتصاد قبل كل شيء وهو كل شيء".

واستندت النتائج على 3,400 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً في 50 مدينة عبر 17 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 13 مايو/آيار إلى 16 يونيو/تموز. وتوزعت عينة المشاركين بالتساوي بين الجنسين.

ويُذكر أن الاستطلاع يغطي 5 دول تابعة لمجلس التعاون الخليجي وهي البحرين، والكويت، وعمان، والسعودية، والإمارات، ودول شمال أفريقيا وهي الجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، والسودان، وتونس، ودول شرق المتوسط وهي الأردن، والعراق، ولبنان، وسوريا، والأراض الفلسطينية، واليمن.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على رأي الشباب العربي فيما يخص الاستقرار والديمقراطية.